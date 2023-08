Ex-jogador do Vasco, Eguinaldo é anunciado por clube europeu

Rio - Ex-jogador do Vasco, o atacante Eguinaldo foi anunciado nesta segunda-feira (31) como o novo reforço do Shakthar Donetsk, da Ucrânia, para a próxima temporada europeia. O atleta de 18 anos assinou contrato com o clube até junho de 2028.



Привіт, Егіналду!



#Shakhtar pic.twitter.com/CuCBSuEMTD — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 31, 2023 O Shakthar Donetsk fechou o negócio com o Vasco e 3,6 milhões de euros (cerca de R$ 18,8 milhões). Eguinaldo viajou para a Varsóvia, na Polônia, país onde o clube está mandando os jogos devido à guerra na Ucrânia, na última quinta-feira (27). O Shakthar Donetsk fechou o negócio com o Vasco e 3,6 milhões de euros (cerca de R$ 18,8 milhões). Eguinaldo viajou para a Varsóvia, na Polônia, país onde o clube está mandando os jogos devido à guerra na Ucrânia, na última quinta-feira (27).

O clube ucraniano adquiriu 90% dos direitos econômicos do jogador, com os outros 10% permanecendo com o Vasco. O ArtSul, clube de Nova Iguaçu que detinha 30% de Eguinaldo, também lucrará com a transferência.

Eguinaldo subiu para o profissional do Vasco no ano passado, e foi uma peça importante para a promoção do clube à Série A do Campeonato Brasileiro. Entretanto, o atacante perdeu muito espaço em 2023, ficando no banco de reservas na maior parte das partidas. Ao todo, ele disputou 32 jogos pelo profissional do Cruz-Maltino e marcou três gols.