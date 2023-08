Vasco tenta liberação parcial de São Januário para partida contra o Grêmio

Rio - O Vasco entrou com petição nesta segunda-feira (31) no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro solicitando a liberação parcial do estádio de São Januário para a partida do próximo domingo (6/8), contra o Grêmio, pela 18ª rodada do Brasileirão, às 16h (de Brasília).

A diretoria do Cruz-Maltino citou a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), que amenizou a punição pela interdição do estádio e autorizou a presença de crianças, mulheres e pessoas com deficiência para o duelo com a equipe gaúcha.

Isso no entanto, foi derrubado após decisão do TJ que interditou São Januário. O julgamento anterior possibilitou ao Vasco mandar a partida em outro estádio, mas o clube, com seu departamento jurídico, confia em uma reversão para receber, dentro das condições impostas, público na Colina Histórica. As informações são do site "ge".

No mesmo documento enviado, foi anexado um laudo feito por perícia consultada pelo Vasco. Nele, Marina Tranchitella, especialista em segurança de eventos esportivos, concluiu que o clube não teve culpa pelos episódios do dia 22/6, quando o Cruz-Maltino perdeu para o Goiás, e São Januário virou palco de conflito entre torcedores e policiais.

"É possível se verificar das imagens da câmera 6 (anexo 10), que a atuação da PM, com o lançamento de artefatos, deflagrou pânico nos torcedores, gerando deslocamentos desgovernados do público, agregando risco à situação já pré-existente e atingindo a todos indistintamente", diz trecho do laudo.