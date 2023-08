Vasco é multado pelo Procon por não cumprir benefício de sócio torcedor

Rio - O Procon multou o Vasco nesta terça-feira (1) pelo não cumprimento dos benefícios do plano de um sócio torcedor no jogo contra o Palmeiras, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, realizado no dia 23 de abril, no Maracanã. O Cruz-Maltino terá que pagar R$ 72 mil ao órgão.

"Ao não cumprir e o consumidor ter que pagar o valor integral, o Vasco SAF exige uma vantagem maior do que deveria (excessiva). Foi constatada também a ausência de fila preferencial para retirada de ingressos, tanto no Maracanã quanto em São Januário", diz a nota da Prefeitura do Rio de Janeiro.

Um torcedor se sentiu lesado por não ter direito a parte dos benefícios do programa de sócio torcedor. Ele alega que conseguiu comprar ingresso com desconto e nem com fila preferencial nem para ele e nem para o convidado no Maracanã Mais.

O Vasco tem até o dia 25 de agosto para recorrer e aposta em reverter a multa, considerada excessiva. O jurídico do clube estornou o valor gasto pelo torcedor. O clube também realizou ajuste na propaganda do plano, colocando que os descontos são aplicados em jogos em São Januário.