Vasco busca a contratação de artilheiro do Campeonato Argentino

O Vasco segue em busca de reforços nesta reta final da janela de transferências. Segundo informações do "ge", o Cruz-Maltino negocia a contratação de Pablo Vegetti, de 34 anos, atacante do Belgrano e artilheiro do Campeonato Argentino.

O Vasco enviou uma proposta ao clube argentino, que agora a analisa e decidirá quais serão os próximos passos. O time brasileiro, entretanto, tem pressa na negociação, sabendo que a janela se encerra nesta quarta-feira (02).

O Belgrano recusou nos últimos dias uma investida do América-MG pelo atacante de 34 anos, o que é um fator que pesa negativamente para o Vasco. Além disso, o clube teria que correr para regularizar Vegetti até quarta.

Vegetti é o artilheiro do Campeonato Argentino ao lado de Michael Santos, outro atacante que o Vasco tentou a negociação nesta janela. São 13 gols em 27 jogos nesta temporada. Além do Belgrano, o centroavante teve passagens pelo Gimnasia e pelo Colón, ambos também da Argentina.