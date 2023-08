Vasco confirma partida contra o Grêmio para Sâo Januário, mas ainda aguarda para saber se terá torcida

Rio - O Vasco confirmou, na tarde desta terça-feira (1), que mandará a partida contra o Grêmio, no próximo domingo (6), em São Januário. O clube ainda aguarda o julgamento de recurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) para saber se poderá receber mulheres, crianças e pessoas com deficiência no estádio.



"O Vasco da Gama informa que jogará contra o Grêmio, no próximo domingo (06/08), no Estádio de São Januário, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro O Clube comunica ainda que entrou com um recurso no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) e aguarda a decisão do Poder Judiciário para contar com o apoio de mulheres, crianças e pessoas com deficiência neste jogo", disse o clube em nota.



Recentemente, o clube conseguiu um efeito suspensivo para a liberação. No entanto, com São Januário ainda vetado pela Justiça Comum, o clube teria que procurar outro estádio para mandar seus jogos se quisesse fazer uso da decisão.



Atualmente, o Vasco ocupa a lanterna do Brasileirão. O Cruz-Maltino conquistou apenas nove pontos nos 17 jogos disputados até aqui.