Sem mais contratações na janela, Vasco foca em jogadores livres no mercado para fortalecer o elenco

Rio - A janela de transferências para o futebol brasileiro se encerra nesta quarta-feira, e após algumas negociações bem-sucedidas e outras fracassadas, o Vasco não terá mais reforços chegando ao clube desta maneira. Porém, o Cruz-Maltino ainda planeja fortalecer o elenco com a chegada de jogadores que estão livres. As informações são do portal "GE".

O principal é o atacante Diego Costa, de 34 anos. Sem contrato com nenhum clube, o jogador poderá chegar ao Cruz-Maltino até o meio de agosto. A negociação não e fácil, mas o clube carioca adota um tom otimista em relação à possível contratação.

Além de um atacante, o Vasco tem outros reforços em mente. O Cruz-Maltino deseja a chegada de um zagueiro e também de apoiador. Sem acordo com o River pelo defensor Robert Rojas, o clube carioca vai buscar outros nomes. Para o meio-campo, as opções são menores, mas o departamento de futebol cruz-maltino segue trabalhando em busca de possibilidades.