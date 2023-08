Vasco assina com atacante argentino e dá entrada na documentação

Rio - O Vasco acertou a contratação do atacante Pablo Vegetti, do Belgrano. O Cruz-Maltino assinou acordo com o time argentino e já deu entrada na documentação para registrar a transferência. O jogador precisa ser regularizado até às 23h59 (de Brasília) desta quarta-feira (2), quando fecha a janela de transferências.



O Vasco pagará 1 milhão de dólares ao Belgrano por Vegetti, que terá um contrato de dois anos. A documentação já foi enviada à AFA (Associação de Futebol da Argentina) e o próximo passo é registrar o acordo na Fifa e, em seguida, na CBF.



Vegetti deixou Córdoba e seguiu para Buenos Aires, onde passará a noite. Nesta quinta (2), ele é aguardado no Rio para exames.

Pablo Vegetti foi o artilheiro do último Campeonato Argentino, com 13 gols. No Belgramo desde 2019, o atacante já balançou as redes em 59 oportunidades.