Vasco mantém otimismo e espera acordo com Diego Costa até o fim da semana

Rio - Após o fim da janela de transferências, o Vasco segue em busca de mais reforços. O nome de Diego Costa, de 24 anos, é a grande prioridade para o Cruz-Maltino. De acordo com informações do portal "Trivela", o clube carioca segue otimista em relação a um desfecho positivo até o fim da semana.

O clube carioca teria oferecido uma proposta até o fim de 2025, com direito a bônus para o atacante. O nome de Diego Costa foi aprovado pelo treinador Ramón Díaz. A comissão técnica entende que seria um jogador que chegaria para mudar o status desse elenco e ajudar na luta contra o rebaixamento.

Com passagens pela base do Barcelona Esportivo, de São Paulo, Diego Costa saiu muito cedo do futebol brasileiro e foi atuar em Portugal. Em 2007 foi contratado pelo Celta de Vigo e iniciou sua carreira na Espanha. Destaque do Atlético de Madrid, a partir de 2012, o brasileiro se naturalizou espanhol e defendeu a Fúria na Copa de 2014. Ele ainda atuou Chelsea por três temporadas e depois voltou ao Atlético de Madrid.

Em 2021, Diego Costa voltou ao futebol brasileiro para defender o Atlético-MG. O atacante fez parte do elenco campeão do Brasileiro e da Copa do Brasil, mas não teve o brilho esperado. Na última temporada europeia, defendendo o Wolpherhampton, o jogador atuou em 25 jogos e fez um gol.