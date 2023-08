Vídeo: confira gols de Pablo Vegetti, novo reforço do Vasco, no Campeonato Argentino 2023

Rio - Novo reforço do Vasco, o atacante Pablo Vegetti, que veio do Belgrano, foi o artilheiro do último Campeonato Argentino, ao lado de Michael Santos, do Talleres, com 13 tentos. Por isso, abaixo, confira gols marcados pelo jogador na última edição da competição.





Conforme revelou o próprio Belgrano, a operação foi concluída em 1,1 milhão de dólares (quase R$ 5,4 milhões na cotação atual). O clube de Córdoba ainda informou que a negociação foi realizada "a pedido expresso do jogador" ( clique aqui e saiba mais ).

A contratação do jogador, de 34 anos, foi concluída no último dia da janela de transferências e teve a participação do técnico Ramón Díaz, que conversou com o jogador antes do acerto. Ele já está no Rio, e, agora, o Cruz-Maltino corre para que o nome de Pablo Vegetti apareça no BID a tempo do jogo contra o Grêmio, que acontecerá às 16h do domingo, em São Januário.