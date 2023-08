Prefeito do Rio, Eduardo Paes pede para Vietto acertar com o Vasco

Ainda em busca de um camisa 10, o Vasco conta com a mobilização da torcida nas redes sociais para tentar convencer Luciano Vietto a aceitar jogar no Brasil. Desde quinta-feira (3), os vascaínos enchem as postagens do argentino e da mulher no Instagram com comentários exaltando o Rio e o clube, e o prefeito da cidade, Eduardo Paes, também resolveu participar nesta sexta.

Torcedor do Vasco, Paes mandou mensagem aos dois no Twitter, em espanhol e em português, pedindo para a família desistir da ideia de se mudar para a Europa.



"Atenção sra. Paloma Hurtado, esposa do Luciano Vietto: a cidade mais maravilhosa do mundo aguarda você e sua família de braços abertos! Esquece Europa! O Rio é mais bonito, mais apaixonante e não faz frio! Venham ser felizes com o Vascão!", escreveu.

Mensaje muy importante a la señora Paloma Hurtado, novia del delantero @LucianoVietto: El Rio es la ciudad más hermosa y increíble del mundo! Venga ser feliz en el Vascón!!

Atenção sra. Paloma Hurtado, esposa do @LucianoVietto: a cidade mais maravilhosa do mundo aguarda… — Eduardo Paes (@eduardopaes) August 4, 2023

Após saberem que o argentino não aceitou a primeira proposta vascaína porque a família não quer voltar para a América do Sul neste momento e prefere ficar na Europa, os torcedores deram início à campanha.



Vietto foi comandado por Ramón Díaz no Al-Hilal e terminou com um dos destaques do time vice-campeão do Mundial de Clubes, em fevereiro. Camisa 10, o argentino de 29 anos foi eleito o terceiro melhor jogador da competição.



Com o fim do contrato com o clube saudita, o argentino está livre no mercado e prefere retornar para a Europa, principalmente na Espanha, onde atuou por Villarreal, Sevilha, Atlético de Madrid e Valencia. O meia também tem passagens por Fulham e Sporting, e foi revelado pelo Racing.