Operação policial na Cidade de Deus faz Vasco adiar apresentação de reforço

Rio -, atrapalhou os planos do Vasco. O clube adiou a apresentação do lateral Jefferson, que aconteceria no início da tarde, no CT Moacyr Barbosa, que fica próximo à comunidade.O Vasco tomou a decisão de adiar a apresentação por conta dos risco de segurança aos profissionais de imprensa, que se deslocariam até o local. No entanto, o treino do time carioca aconteceu normalmente.Não é a primeira vez que o Vasco sofre com um problema desse tipo. Em março, o clube chegou a mudar um treino para São Januário pelo mesmo motivo.