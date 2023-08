Nome é publicado no BID, e Pablo Vegetti pode estrar pelo Vasco contra o Grêmio

Rio - Pablo Vegetti pode estrear pelo Vasco já neste fim de semana, no jogo contra o Grêmio. Isso porque, nesta sexta-feira, 4, o nome do jogador foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Como já tem condições legais para entrar em campo, a utilização do atacante ficará a critério do técnico Ramón Díaz. A condição física de Vegetti, vale mencionar, não deve ser uma questão, tendo em vista que ele atuou frequentemente nos jogos do Belgrano. O último, inclusive, aconteceu na sexta-feira passada.





Em tempo: o Vasco enfrentará o Tricolor Gaúcho no próximo domingo, às 16h, em São Januário. A partida é válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.