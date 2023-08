Campanha de torcedores do Vasco pela contratação de Vietto para em telão da Times Square

Rio - A campanha #ViettonoVasco alcançou patamar mundial na madrugada da última sexta-feira (04) para o sábado (05). Torcedores do Cruz-Maltino levaram a iniciativa para um dos lugares mais movimentados do mundo: a Times Square, em Nova Iorque.

A imagem apresentada na campanha é de Vietto comemorando um gol pelo Al-Hilal em partida contra o Flamengo, no último Mundial de Clubes, no começo do ano. Em destaque, apareceu também a hashtag da campanha: #ViettonoVasco.

A campanha vem sendo endossada por vários vascaínos, inclusive o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Em publicação nas suas redes sociais na última sexta, o político do PSD escreveu para a esposa do jogador, Paloma Hurtado, dizendo que a cidade está de portas abertas para receber a família. Além dele, o ex-jogador Edmundo também abraçou a ideia, e fez coro para a chegada do argentino.

Vietto é mais uma alternativa do Vasco para contratar um camisa 10, algo tão procurado pelo clube nesta janela. O Cruz-Maltino não tem um dono para o número desde Nenê, que se transferiu para o Juventude em abril.

A negociação com o argentino, entretanto, vem sendo complicada. Vietto não tem interesse de jogar no Brasil principalmente por conta de sua família, que mora em Madri, na Espanha. Sabendo disso, a diretoria do Vasco tenta convencer o jogador de 29 anos a atuar pelo Cruz-Maltino por meio da apresentação do seu projeto.