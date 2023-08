Jefferson crê em recuperação do Vasco no Brasileiro: 'Essa maré ruim vai passar'

Rio - O Vasco apresentou neste sábado (05) o lateral-esquerdo Jefferson, contratado por empréstimo junto ao Atlético-GO na última janela de transferências. Em entrevista coletiva, o jogador afirmou que confia na recuperação do Cruz-Maltino no Campeonato Brasileiro.

"Essa maré ruim vai passar", garantiu o lateral-esquerdo.

Na coletiva, Jefferson também apresentou suas credenciais à torcida Cruz-Maltina e falou sobre a concorrência que ele terá com o também lateral-esquerdo Lucas Piton. Segundo o ex-Atlético-GO, a disputa será sadia e muito respeitosa.

"Sou lateral de boa qualidade de passe, de saída de jogo também, gosto muito do ataque, mas defensivamente vou bem também. Me sinto confortável tanto atacando quanto defendendo. Tenho bom chute, boa bola aérea também. Se Deus quiser, vou fazer muitos gols e muitas assistências pelo Vasco", projetou Jefferson.

"Vai ser disputa sadia. Acho que sou merecedor de estar aqui no Vasco. Respeito muito o Piton, o trabalho dele, mas fazendo o meu, com a oportunidade da minha vida de estar num clube grande como o Vasco, a disputa vai ser sadia e boa, mas com certeza vou buscar titularidade e ajudar ao Vasco - afirmou o lateral-esquerdo", concluiu.