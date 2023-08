Vegetti é a novidade na lista de relacionados do Vasco contra o Grêmio

na lista de relacionados pela primeira vez e deve estrear contra o Grêmio neste domingo (6), às 16h, em São Januário. Vasco terá uma novidade para tentar sair da lanterna do Brasileirão. Recém-contratado, Pablo Vegetti estáe deve estrear contra o Grêmio neste domingo (6), às 16h, em São Januário.

Enquanto o atacante de 34 anos já está à disposição do técnico Ramón Díaz, outra contratação que chegou recentemente, Jefferson está fora.

Dois titulares do Vasco também não estão na lista de relacionados para a partida deste domingo. Puma Rodríguez foi vetado devido a um trauma na perna direita, sofrido no treino de quinta-feira.



Jair também é ausência, mas o Vasco não divulgou o motivo. Durante a semana, Orellano treinou em seu lugar na equipe titular.



O Vasco irá a campo com: Léo Jardim, Robson Bambu, Capasso e Léo; Miranda, Medel, Praxedes, Orellano e Lucas Piton; Figueiredo e Sebastián Ferreira.



Com apenas nove pontos em 16 jogos, o Vasco ainda não pontuou em São Januário nesta edição do Brasileirão. A única vitória em casa foi no Luso-Brasileiro, sobre o Cuiabá.