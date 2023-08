Destaque do Vasco em 2023, Gabriel Pec recebeu proposta de equipe dos EUA

Rio - Principal destaque do Vasco na temporada, o atacante Gabriel Pec, de 22 anos, recebeu uma proposta para deixar o clube carioca no fim da temporada. De acordo com o portal "GE", uma equipe dos Estados Unidos tentou a contratação do jovem, revelado na base cruz-maltina.

No entanto, o Cruz-Maltino não considerou os valores agradáveis e não aceitou a negociação. A janela norte-americana fechou e com isso ao menos até o momento Gabriel Pec irá continuar no clube carioca.

O jogador, de 22 anos, é o atleta com mais participações decisivas em gols pelo Vasco em 2023. Ao todo, ele participou de 29 jogos, com nove gols e três assistências. Este é o quarto ano de Pec como profissional pelo clube carioca.