Pec exalta trabalho de Ramón Díaz e prega confiança em reabilitação do Vasco

Rio - Principal destaque do Vasco na temporada, o atacante Gabriel Pec, de 22 anos, está confiante em relação a recuperação do clube carioca no Brasileiro. O otimismo se deve a Ramón Díaz. O jovem fez muitos elogios ao trabalho do treinador argentino, que tem três jogos no comando do Cruz-Maltino.

"Um treinador diferente, está implementando ideias muito legais e muito boas, como estamos demonstrando em alguns jogos. É continuar trabalhando firme e forte, confiando no trabalho, com o grupo fechado, que a gente vai sair dessa pra melhor", afirmou em entrevista à Vasco TV.

Na partida contra o Grêmio, o Vasco conquistou sua primeira vitória em São Januário na competição. Ao analisar o bom resultado, Pec novamente citou Ramón Díaz como peça importante.

"Professor Ramón está implementando o trabalho dele, a gente está absorvendo bem e pôde mostrar dentro de campo contra o Grêmio. Fui feliz em ser decisivo mais uma vez, podendo dar uma assistência. Agradeço a confiança do professor e de todo o grupo", finalizou.