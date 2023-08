Vasco: Medel deve ter novas oportunidades como zagueiro após se sair bem contra Suárez

Rio - Uma das contratações do Vasco para o segundo semestre, Gary Medel foi um dos destaques do Cruz-Maltino na vitória por 1 a 0 sobre o Grêmio, no último domingo (6), em São Januário. Após se sair bem no duelo com Luis Suárez, a tendência é que o chileno receba novas oportunidades na zaga, posição em que foi escalado no duelo com o clube gaúcho. A informação é do site "ge".

A atuação na partida contra o Grêmio, especialmente a disputa com Suárez, deram mais moral a Medel no Vasco. Nos últimos dias, Ramón Díaz tem repetido nos treinos a escalação com o chileno atuando como zagueiro. Nas duas partidas que havia feito pelo clube carioca antes do duelo com os gaúchos, o novo "pitbull" vascaíno atuou como volante.

O Vasco volta a campo na próxima segunda-feira (14), às 20h (de Brasília), contra o Bragantino, no Nabi Abi Chedid. O Cruz-Maltino tem apenas 12 pontos e luta para evitar o quinto rebaixamento de sua história.