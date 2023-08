Após acertar salários, SAF do Vasco aumenta benefícios para funcionários

Rio - Vivendo um péssimo momento dentro de campo, o Vasco quer melhorar sua situação fora dele. De acordo com o “UOL”, após colocar os salários em dia, a SAF decidiu aumentar os benefícios dados aos funcionários e anunciou nesta semana um plano de sócios especial para colaboradores.



A novidade faz parte de uma parceria fechada pelo Cruz-Maltino com a plataforma Gympass. Nela, os funcionários poderão ter acessos a alguns benefícios.



Recentemente, o Vasco já tinha dado outro benefício aos colaboradores. O clube garantiu 10% de aumento no dissídio coletivo de 2023.



O cenário financeiro atual é estável, com salários em dia para jogadores e funcionários, totalmente diferente dos últimos anos. Em temporadas passadas, existiram greves e até mesmo “vaquinha” para os colaboradores.