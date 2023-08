Vasco não desiste de contratar meia, e observa ex-jogador de clube argentino

Rio - Mesmo com o fechamento da janela de transferências do exterior para o Brasil, o Vasco ainda não encerrou o seu ciclo de contratações. De acordo com informações do portal "GE", o Cruz-Maltino vem avaliando a possibilidade de fechar com o meia Alan Soñora, de 25 anos, que faz parte da seleção dos Estados Unidos.

O jogador, que nasceu na América do Norte, é filho de argentinos, tendo dupla nacional. Atualmente, o apoiador está sem clube, mas foi formado na base do River Plate, atuou pelo Independiente, da Argentina, e seu último clube foi o Juárez, do México.

As inscrições no Campeonato Brasileiro terminam no dia 25 de agosto, mas a CBF permite trocas na lista até 15 de setembro. O staff do meia confirmou que há conversas com o Vasco, porém, outros clubes também estariam interessados na contratação do jogador.