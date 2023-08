Vasco se reúne com órgãos públicos e apresenta plano de ação para liberação de público em São Januário

Rio - Nesta sexta-feira, 11, o Vasco anunciou que teve uma reunião com órgãos públicos para apresentar um plano de ação de segurança de São Januário. O objetivo é a liberação de torcida no estádio para os jogos do Brasileirão.

O CEO do Vasco, Lucio Barbosa, a diretora jurídica do Cruz-Maltino, Gisele Cabrera, e outros representantes do clube estiveram presentes na reunião, que aconteceu na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).

De acordo com o Gigante da Colina, no fim do encontro, "todos os atores reconheceram que o prejuízo gerado é muito mais do que financeiro e vai além do Vasco, afetando a comunidade ao redor e a sociedade como um todo".

LEIA A NOTA DO VASCO

A diretoria do Vasco teve um importante encontro nesta sexta-feira (11/08) com órgão públicos, na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), e apresentou um plano de ação para a segurança de São Januário. O objetivo é buscar a liberação do estádio para receber torcida no Campeonato Brasileiro.



Além de Lucio Barbosa, CEO, e Gisele Cabrera, Diretora Jurídica, outros representantes do clube estiveram presentes no encontro.



O Vasco definiu uma matriz de responsabilidades e o mapeamento de riscos da região, em conjunto com as forças públicas, Federação, Polícia Militar, CET-Rio, COMLURB, PM-BEPE, GRT Norte, Guarda Municipal, Ministério Público do Rio de Janeiro, SEOP, Polícia Civil e outros.



No fim da reunião, todos os atores reconheceram que o prejuízo gerado é muito mais do que financeiro e vai além do Vasco, afetando a comunidade ao redor e a sociedade como um todo.



A diretoria tem feito todos os esforços em conjunto com os órgãos públicos para que São Januário seja liberado o mais rápido possível, a fim de que sua torcida volte para casa.



O Vasco agradece à FERJ, representada pelo Sr. Presidente Rubens Lopes, por promover a reunião com todos os atores ligados ao tema e reforça seu compromisso para a contínua melhoria e atendimento a todas as demandas dos órgãos públicos, traçando um plano de ação, assim como uma matriz de riscos e de responsabilidades.