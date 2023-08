Novo reforço do Vasco, Payet já concorreu ao prêmio Puskas; confira o gol

Rio - Reforço de peso do Vasco para a sequência da temporada, Dimitri Payet foi um dos finalistas do último prêmio Puskas. Ele concorreu com o golaço feito na vitória do Olympique de Marselha sobre o PAOK, da Grécia, por 2 a 1, pela Liga Conferência, no dia 7 de abril de 2022.

Na ocasião, após uma cobrança de escanteio, o meio-campista deu uma linda "fatiada" na bola, de fora da área, para balançar as redes do time grego. Confira o lance no vídeo abaixo:

Payet concorreu com Richarlison, que fez um golaço de voleio na Copa do Mundo, e com o polonês Marcin Oleksy, atleta de futebol para amputados que também marcou de voleio. Este último foi o vencedor do prêmio.

Em tempo: livre no mercado, Payet, de 36 anos, já está acertado com o Vasco. O contrato com o Cruz-Maltino é válido até o meio de 2025, e o jogador é aguardado no Brasil já na próxima semana.