Com programa especial em São Januário, Vasco celebra o centenário dos Camisas Negras

Rio - Neste sábado, 12, o Vasco promoveu uma programação especial em São Januário para comemorar o centenário dos Camisas Negras. A celebração contou com uma exposição de quadros com informações sobre a campanha do primeiro título carioca do clube, fotos restauradas, exibição de documentário, além de outras homenagens.

Familiares dos Camisas Negras estiveram presentes e receberam réplicas das camisas produzidas pelo Cruz-Maltino.

Cabe destacar que familiares de Adão, Cláudio Destri, Leitão, Russinho, Mingote e Torterolli - jogadores importantes dos Camisas Negras - foram homenageados. O mesmo aconteceu com familiares de dirigentes daquele time, como os de José Augusto Prestes, o presidente que firmou a Resposta Histórica.

Por fim, vale mencionar que houve, na celebração, a entrega da Medalha Pai Santana para os familiares dos Camisas Negras e também personalidades que se destacaram na luta contra o racismo. A honraria é dada justamente para causas sociais.

AÇÃO NAS REDES

Por meio das redes sociais, o Vasco postou fotos de um ensaio com jogadores crias da base vestidos com o uniforme de 1923. Confira abaixo:

Lyncon, Philipe Gabriel e Lucas Eduardo crias da nossa base, vestidos com réplicas do uniforme de 1923.



As peças ficarão expostas no Espaço Experiência como parte da programação regular do Tour da Colina, assim como parte da Exposição do Centenário dos Camisas Negras.



