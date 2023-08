Novo camisa 10: Vasco anuncia pré-contrato com Dimitri Payet, ídolo do Olympique de Marselha

Rio - Na noite deste sábado, 12, o Vasco anunciou que já assinou um pré-contrato com o francês Dimitri Payet. O meio-campista, que estava livre no mercado após deixar o Olympique de Marselha, onde se tornou ídolo, chegará ao Rio de Janeiro nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato definitivo com o Cruz-Maltino. O vínculo será válido até o meio de 2025.

O VEM AÍ!



Vasco e Payet assinam pré-contrato.



O atleta brota no Rio nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar o contrato definitivo.#VascoDaGama pic.twitter.com/EjueSfchII — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 13, 2023

Cabe lembrar que, na última sexta-feira, em uma conversa informal com a imprensa, o diretor o diretor executivo de futebol do Gigante da Colina, Paulo Bracks, afirmou que o Vasco estava perto de "um jogador enorme". Ele, contudo, não havia revelado o nome do atleta.

CARREIRA DE PAYET

O meio-campista iniciou a carreira no Nantes, da França. No futebol francês, ele também passou por clubes como Saint-Étienne, Lille e Olympique de Marselha. Payet também teve passagem pelo futebol inglês, quando defendeu o West Ham entre 2015 e 2017. Já na seleção francesa, fez parte do elenco da Eurocopa de 2016, que ficou com o vice após a derrota para Portugal na decisão.

ÍDOLO DO MARSELHA

Payet estava no Olympique de Marselha desde 2017. Foi, aliás, a segunda passagem do jogador pelo clube francês, onde se tornou ídolo. Ao todo, encerrou a trajetória por lá com 326 partidas, 78 gols e 95 assistências.

O meia francês negociou uma renovação com o Olympique, mas o clube ofereceu apenas um cargo na comissão técnica. Payet, então, recusou, pois desejava seguir a carreira como atleta e não cogita a aposentadoria neste momento.