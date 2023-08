Contra o Red Bull Bragantino, Vasco mira consolidar virada de chave no Brasileirão

São Paulo - Nesta segunda-feira, 14, o Vasco enfrentará o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, às 21h, pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida é importante não só para pontuar, mas também para consolidar a virada de chave do Cruz-Maltino no campeonato.

O Gigante da Colina faz um primeiro turno ruim, mas teve boas notícias recentemente. Pablo Vegetti, artilheiro do Campeonato Argentino, contratado no último dia da janela de transferências, mostrou estrela e fez o gol que garantiu a vitória do Vasco sobre o Grêmio por 1 a 0, na rodada passada.

Aquela, aliás, foi a primeira vitória do time em São Januário neste Brasileirão. Também foi o primeiro gol marcado pelo Vasco em sua casa nesta edição do campeonato. Assim, numa tacada só, Vegetti espantou dois jejuns do Cruz-Maltino.



Outras boas notícias foram as atuações de Medel - improvisado como zagueiro -, Paulinho e Praxedes. Os três, que são reforços do Gigante da Colina para a sequência da temporada, tiveram papel importante para o triunfo vascaíno.



Para completar, a SAF finalmente selou a contratação de um reforço de peso. Dimitri Payet, jogador com passagens pela seleção francesa e ídolo do Olympique de Marselha, já assinou um pré-contrato com o Vasco e chegará ao Rio de Janeiro nos próximos dias

A sequência de boas novas ajudou a renovar as energias do torcedor. Agora, o Vasco precisa aproveitar a maré para dar mais um passo na campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro.

MENTALIDADE

Internamente, comissão técnica e jogadores também estão cientes do momento que o time passa e da importância de dar a resposta agora. É o que se pôde observar pelo discurso do assistente técnico Emiliano Díaz, que energizou o grupo minutos antes da partida contra o Grêmio, no vestiário de São Januário.

"Agora não temos mais desculpas. Já se acabaram as desculpas. Já estamos há três semanas aqui, trabalhando de forma incrível. Não falta trabalho, mas para sermos vencedores temos que sentir. Porque podemos gritar, podemos falar, podemos torcer, mas se eu não sentir aqui dentro, que estão tirando sua profissão, seu prestígio, a tristeza da família... Isso é o pior. Voltar para casa outra vez e ver a cara do seu filho, da sua mãe, a cara do seu pai, que tanto esforço fizeram para que todos nós estivéssemos aqui", disse Emiliano.

"Então, temos que nos fazer ser respeitados, garotos. Hoje, eles têm que sofrer de verdade, porque esta semana nos preparamos, nos preparamos incrivelmente, e cada um de vocês sabe o que precisa ser feito. Mas agora sintam. Agora sintam ao rezar. Na estrada que eu caminho, tenho que sentir que vou ganhar, porque eu seu ganhador. E, se estou num clube grande, é porque mereço. Mas sintam... E hoje acabaram as desculpas. Depende exclusivamente de nós. Eles vão entender que somos grandes. Não apenas no discurso. Vamos entrar e demonstrar isso em toda as divididas, por cada bola, em cada bola parada. Se tiver que correr um metro a mais pelo meu companheiro. E as chances que tivermos, temos que aproveitar. Muita sorte garotos, vamos", completou.