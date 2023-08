Vasco entra na Justiça contra o Flamengo para utilizar Maracanã em jogo contra o Atlético-MG

Rio - Na tentativa de utilizar o Maracanã para enfrentar o Atlético-MG, no próximo domingo, o Vasco entrou na Justiça contra o Flamengo, na noite do último domingo. O Cruz-Maltino deseja utilizar o estádio "nas mesmas condições comerciais praticadas pelo Fluminense em 2023". As informações são do portal "UOL".



O clube de São Januário tenta ainda que a Justiça lhe dê uma garantia de que poderá usar o Maracanã "nas partidas posteriores que se fizerem necessárias". O desejo é por uma liminar o mais rápido possível porque a partida "precisa ser preparada e organizada a tempo de garantir segurança e bem-estar dos torcedores".

Nesta quarta-feira, o Flamengo recebe o Grêmio no local pela semifinal da Copa do Brasil. No próximo fim de semana, o Maracanã será utilizado pelo Fluminense, que vai encarar o América-MG, no sábado. No dia 24, o estádio será palco do jogo de ida entre o Tricolor e o Olimpia pelas quartas de finais da Libertadores.