Ex-jogadora do Vasco e da Seleção é homenageada no Maracanã

Rio - Grande nome da história do futebol feminino e do Vasco, a ex-jogadora Delma Gonçalves, conhecida como Pretinha, foi eternizada na Calçada da Fama do Maracanã, nesta segunda-feira (14), em cerimônia realizada no estádio. O Governo do Estado do Rio de Janeiro eternizou seus pés no estádio, através da Superintendência de Desportos do Estado (Suderj).

O evento fez parte do lançamento do Projeto Suderj Delas, um departamento dentro da entidade. O projeto é voltado para mulheres esportistas e também torcedoras com o objetivo de acelerar o processo de inclusão e reconhecimento de grandes nomes femininos na história do esporte. Pretinha é a maior artilheira da história do Vasco e é a principal referência do futebol feminino no clube.

"Significa muito. É um sonho. Toda atleta quer colocar os pés na Calçada da Fama e eu estou tendo essa oportunidade hoje. É um sonho realizado, mas que não é só meu. Agradecer a minha família, meus amigos, colegas de time, torcedores. Estou aqui representando o futebol feminino do Brasil e do Rio de Janeiro", disse a ex-jogadora.

Pretinha disputou quatro Copas do Mundo, três Olimpíadas, três Copas América e um Pan-Americano. Já pelo Vasco, atuou entre 1990 e 2001, e depois retornou para uma segunda passagem entre 2004 e 2006. Foram 62 gols, três títulos da Taça Brasil e cinco Cariocas. Ela é a segunda mulher a colocar os pés na Calçada da Fama do Maracanã. Além dela, somente a rainha Marta recebeu a homenagem.