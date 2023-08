Vasco consegue liminar para jogar no Maracanã contra o Atlético-MG

Rio - Após ter o pedido negado pelo Consórcio, o Vasco conseguiu na Justiça uma liminar para mandar sua partida contra o Atlético-MG, no próximo domingo (20), às 11h (de Brasília), no Maracanã. O duelo será válido pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. As informações são do portal "UOL".

A liberação foi concedida na noite desta segunda-feira (14) pelo juiz Mauro Nicolau Junior, que não considerou o argumento apresentado pelo Flamengo sobre possibilidade de mais uma partida no calendário ser prejudicial ao gramado do Maracanã.

O juiz do caso, de acordo com a publicação, ressaltou que a decisão liminar será válida apenas para a partida contra o Atlético-MG. Em caso de descumprimento da ordem por parte da gestão do estádio, pode ser aplicada multa de R$ 1,5 milhão.

Ao dar o cenário favorável para o Vasco, Mauro Nicolau Junior analisou todo o contexto de interdição de São Januário por parte da Justiça e também apontou "clara má vontade" do Flamengo para com o Cruz-Maltino. Quanto ao estado do gramado, o juiz enxergou que o palco "possui tecnologia de ponta" e não há motivos que impeçam partidas consecutivas.

"Não é demais lembrar que o Maracanã é, talvez, um dos espaços mais democráticos dessa cidade do Rio de Janeiro de forma que vetar-se sua utilização por um dos 4 times assim chamados "grandes" do futebol carioca, viria a se caracterizar como verdadeiro ato de exclusão que, por certo, não é o objetivo de quem se diz representante de uma grande massa de torcedores e aficionados pelo esporte", disse o juiz, na decisão.