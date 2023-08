Novo reforço do Vasco, Payet assiste à partida do Cruz-Maltino contra o Red Bull Bragantino

Rio - Novo reforço do Vasco para a sequência da temporada, Payet já começou a acompanhar seu novo time. O meio-campista francês postou, nas redes sociais, uma foto com a televisão conectada no jogo contra Red Bull Bragantino, que aconteceu nesta segunda-feira, 14. Na publicação, ele ainda escreveu "Allez" ("vamos", em francês). Confira abaixo:

Payet acompanha ao jogo entre Red Bull Bragantino e Vasco Foto: Reprodução/Instgram @payetdimitri27

Dentro de campo, as duas equipes empataram em 1 a 1. O Vasco fez um bom primeiro tempo e foi melhor do que o Red Bull Bragantino em boa parte dele. Aos 32 minutos, Vegetti, de pênalti, abriu o placar para o Cruz-Maltino.

Após o tento, contudo, o Massa Bruta começou a se fazer mais presente no campo de ataque e, praticamente no último lance da etapa inicial, conseguiu o empate com Gustavinho.

No segundo tempo, o cenário foi outro. O Cruz-Maltino teve apenas uma finalização - que veio aos 42 minutos - e só se defendeu. Apesar da queda de rendimento, segurou o empate.

PAYET NO RIO

O meia francês desembarcará na Cidade Maravilhosa nesta quarta-feira, 16, às 5h20 da manhã, no Galeão. Posteriormente, realizará exames médicos para assinar o contrato e iniciar os treinos no CT Moacyr Barbosa.