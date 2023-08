Vasco: Léo Jardim valoriza ponto em empate e destaca importância da torcida para o jogo diante do Atlético-MG

Bragança Paulista - Léo Jardim valorizou a entrega do time e o ponto conquistado no empate em 1 a 1 com o Red Bull Bragantino no Nabi Abi Chedid, nesta segunda-feira, 14, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na entrevista pós-jogo, o goleiro do Vasco afirmou que o grupo sabia que teria uma partida muito difícil contra o Massa Bruta e destacou que todos se empenharam dentro de campo.

"Com certeza (a entrega é algo que o time pode levar para o segundo turno). A gente sabia que seria um jogo muito difícil. O Campeonato Brasileiro é muito disputado. A gente sabe da qualidade da equipe do Bragantino, é um time que joga junto há muito tempo. Apesar de todas as dificuldades, acho que a equipe está de parabéns, se dedicou muito, correu, todo mundo se empenhou muito. É um ponto importante para esse segundo turno", disse Léo Jardim, ao Sportv.





O Vasco volta a campo no próximo domingo, às 11h, para enfrentar o Atlético-MG, em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. O Cruz-Maltino conseguiu uma liminar na Justiça, e mandará o confronto no Maracanã ( clique aqui e saiba mais ).

"Com certeza (a torcida é o grande reforço do Vasco para o segundo turno). É um momento difícil para gente, mas estamos trabalhando muito para sair dessa situação. Com certeza o apoio do torcedor é fundamental e essencial para nós", afirmou o goleiro.