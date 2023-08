Vídeo: em português, Payet manda mensagem para os torcedores do Vasco

Rio - Antes de desembarcar no Brasil para se apresentar ao Vasco, Payet mandou um recado para os torcedores. O vídeo com a mensagem do jogador foi publicada nesta terça-feira, 15, por meio das redes sociais do Cruz-Maltino.

"Olá, torcida vascaína. Estou chegando", disse Payet, já dentro do avião.

Estão preparados para o #AeroPayet?



Chegada às 05:20, no Salão Nobre do Aeroporto do Galeão.



Payet deixou uma mensagem #VascoDaGama pic.twitter.com/epO0OuRmRS — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 15, 2023

Payet, aliás, já está ligado no time. Na noite da última segunda-feira, o meio-campista francês postou uma foto com a TV conectada na partida entre Red Bull Bragantino e Vasco, que terminou empatada em 1 a 1 ( clique aqui e veja ).

O jogador desembarcará na Cidade Maravilhosa nesta quarta-feira, 16, às 5h20 da manhã, no Galeão. Posteriormente, realizará exames médicos para assinar o contrato e iniciar os treinos no CT Moacyr Barbosa. É esperada uma grande recepção para Payet.