'É a escolha do futebol e não a do dinheiro', destaca Payet, novo jogador do Vasco

França - Payet destacou que a ida para o Vasco foi uma escolha do futebol e não do dinheiro. O meio-campista francês apontou como o Vasco se encaixava no que buscava e afirmou que está muito feliz. As declarações foram dadas nesta terça-feira, 15, em entrevista à imprensa francesa, antes de embarcar para o Rio de Janeiro.

"Sim, era o que eu estava procurando também. Era ter um desafio tão empolgante e emocionante quanto com o Olympique de Marselha. Acho que em termos de paixão e futebol não poderia encontrar melhor do que Brasil e Vasco. Então, estou muito feliz", afirmou Payet, à RMC Sport.

"As pessoas que me conhecem agora sabem que o dinheiro não é uma prioridade para mim há muito tempo. Eu acho bom ter, também não devia cuspir na sopa, mas acho que é por isso que eu estava tão feliz aqui porque tinha esse amor. E é por isso que fiz essa escolha também. É a escolha do futebol e não do dinheiro", completou.

Payet desembarcará na Cidade Maravilhosa nesta quarta-feira, 16, às 5h20 da manhã, no Galeão. Posteriormente, realizará exames médicos para assinar o contrato e iniciar os treinos no CT Moacyr Barbosa. É esperada uma grande recepção para o jogador.

"Não sei, vou ver. É a primeira vez que sinto uma expectativa tão forte por uma chegada. Será a surpresa, mas de qualquer forma estou feliz que eles estejam impacientes para me ver porque eu também estou impaciente para chegar lá", disse o meio-campista.