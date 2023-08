Procuradoria do STJD solicita punição maior ao Vasco por violência em São Januário

Rio - O Vasco terá que enfrentar um novo julgamento por conta dos. A Procuradoria do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) quer que o Cruz-Maltino sofra uma punição maior. A informação é do site “ge”.Em julho, o Vasco foi condenado a atuar com portões fechados em quatro partidas. A pena terminou de ser cumprida no jogo contra o Grêmio, no último dia 6.O processo contra o Vasco já havia sido arquivado, mas a alegação da Procuradoria é de que houve um erro da secretaria do tribunal, que não anexou nos autos o recurso em que era solicitado o aumento da pena. O desarquivamento do caso foi determinado pelo auditor Paulo Sérgio Feuz."É inconcebível que diante de toda a desordem ocorrida no estádio, sendo o clube recorrido responsável solidário, nenhuma pessoa, absolutamente nenhuma pessoa tenha sido identificada!", diz um trecho do recurso da Procuradoria.Apesar do novo julgamento, o Vasco não será proibido de receber sua torcida no jogo contra o Atlético-MG, no próximo domingo (19), às 11h (de Brasília). O Cruz-Maltino usará uma liminar da Justiça para poder mandar a partida no Maracanã.