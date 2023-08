AeroPayet: torcedores preparam festa para a chegada do meio-campista francês

Rio - A torcida do Vasco prepara uma grande festa para a chegada Dimitri Payet, novo reforço do Vasco, na manhã desta quarta-feira, 16. Conforme informou o "ge", segundo os cruz-maltinos que organizam a recepção, a expectativa é de que mais de 200 estejam presentes no Galeão para receber o meio-campista.

Alguns torcedores pretendem levar balões com fotos do jogador vestido com a camisa do Gigante da Colina, sinalizadores e também fogos de artifício. Segundo o site, a ideia é de entregar presentes ao jogador de uma das principais organizadas do clube.

PAYET NO RIO

O meio-campista desembarcará na Cidade Maravilhosa nesta quarta-feira, 16, às 5h20 da manhã, no Galeão. Posteriormente, realizará exames médicos para assinar o contrato e iniciar os treinos no CT Moacyr Barbosa.