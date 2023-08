Vasco sugere alterar horário de partida contra o Atlético-MG para poder jogar no Maracanã

Rio - O Vasco não medirá esforços para atuar no Maracanã contra o Atlético-MG, no próximo domingo (20), pelo Brasileirão. Nesta quinta-feira (17), o clube entrou com recurso para tentar derrubar a decisão obtida por Flamengo e Fluminense, que impede a realização da partida no estádio. No documento, o Vasco chegou a sugerir a mudança de horário do jogo. A proposta do Cruz-Maltino é que o confronto passe de 11h para 18h30 (de Brasília). Como o Fluminense joga no estádio no sábado (19), no mesmo horário, a mudança aumentaria o intervalo entre as duas partidas, principal argumento para vetar o local.Em seu recurso, o Vasco também descartou a utilização do Nilton Santos, já que o estádio foi concedido formalmente, com licitação, ao Botafogo, que não tem obrigação de liberá-lo, diferentemente do Maracanã."Com relação a existência de alternativas para a realização da partida, como a sua realização no Estádio Nilton Santos (Engenhão), cumpre ressaltar que, diferentemente do Maracanã - objeto de permissão precária - o Estádio Nilton Santos (Engenhão) foi objeto de concessão formal ao Botafogo Futebol e Regatas, precedido da devida licitação. Desse modo, não há dever jurídico do Botafogo de alugá-lo a outros clubes havendo disponibilidade de datas, diversamente do que ocorre com a permissão precária e provisória que o Flamengo detém sobre o Maracanã", diz o documento.O Vasco espera uma resposta sobre a liminar ainda nesta quinta-feira. O clube tem pressa, já que precisa agilizar a logística da venda de ingressos para a partida.