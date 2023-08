Clube da Inglaterra chama Payet de craque e lhe deseja boa sorte no Vasco

Rio - A chegada de Dimitri Payet ao Vasco segue com repercussão internacional. Nesta quinta-feira, 17, o West Ham, por meio das redes sociais, desejou boa sorte ao francês no Cruz-Maltino. O clube londrino escreveu a mensagem no espaço de comentários da postagem do anúncio oficial da contratação do jogador.

"Craque que brilhou por aqui! Boa sorte no Vasco da Gama, Payet!", escreveu o perfil oficial em português do West Ham.

Craque que brilhou por aqui! Boa sorte no @VascodaGama, Payet! pic.twitter.com/VIXCdjeInY — West Ham United (@WestHam_PT) August 17, 2023

Vale lembrar que Payet vestiu a camisa do West Ham nas temporadas 2015/16 e 2016/17. Por lá, marcou 15 gols e distribuiu 20 assistências em 60 partidas disputadas.