CEO do Vasco critica proibição do uso do Maracanã: 'Beira o absurdo'

Nesta quarta-feira (16), o Vasco recebeu a notícia de que não poderia usar o Maracanã para a partida deste domingo (20), contra o Atlético Mineiro. A decisão surpreendeu o clube que já estava se organizando para começar a venda de ingressos da partida.

Lúcio Barbosa, CEO da SAF no Vasco da Gama, falou sobre o ocorrido e lamentou profundamente: "Primeiro que é uma coisa inédita oque está acontecendo com o Vasco. Beira o absurdo o que está acontecendo. A gente não tem lugar para jogar", disse Lúcio em entrevista à ESPN.



O CEO ainda prossegue afirmando que o clube foi um dos pioneiros em estádios próprios: "A gente foi o primeiro a ter um estádio próprio e o maior das Américas, até a construção do Maracanã. Hoje a gente não pode receber a nossa torcida na nossa casa e a gente não pode jogar no Maracanã que é um bem público", afirmou.



Sobre a suspensão da liminar para usar o Maracanã, Lúcio diz que o Vasco segue lutando para usar o estádio: "A gente está lutando ainda, existe a possibilidade sim. Existem outras possibilidades, como postergar um pouco o horário, mas isso a gente está conversando com o Atlético Mineiro e com a CBF também", acrescentou.



Flamengo e Fluminense entraram um pedido para que a liminar que daria direito ao Vasco de usar o Maracanã neste domingo fosse suspensa. As equipes conseguiram e agora, o Cruz-Maltino luta contra o tempo para achar um local e sediar o jogo contra o Atlético-MG.