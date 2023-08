Com apenas seis partidas pelo Vasco, Gabriel Carabajal deve acertar com clube mexicano

Rio - Pouco aproveitado no Vasco, Gabriel Carabajal pode estar deixando o clube. De acordo com o jornalista César Luis Merlo, o jogador está perto de se tornar o novo reforço do Puebla-MEX.

As negociações por Carabajal já foram iniciadas e o clube mexicano está otimista em ter sucesso nas conversas. Vale lembrar que o Santos é o dono dos direitos econômicos do jogador.

Gabriel Carabajal chegou ao Vasco em abril, emprestado pelo Peixe, mas atuou pouco. Foram apenas seis jogos pelo clube de São Januário, com uma assistência e nenhum gol marcado.