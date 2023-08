Vasco abre venda de ingressos para a partida contra o Atlético-MG, no Maracanã

Para os sócios-torcedores, o Vasco liberou a comercialização dos ingressos a partir das 19h20 (de Brasília), desta quinta-feira (17). Já o público geral e os visitantes só poderão adquirir suas entradas na sexta, às 10h. O site usado para as vendas é o



Vasco e Atlético-MG se enfrentam, no próximo domingo (20) em duelo válido pela 20ª rodada do Brasileirão. Sem poder utilizar São Januário, o Cruz-Maltino solicitou que pudesse mandar sua partida no Maracanã, o que foi negado pelos administradores do estádio. Após uma batalha no campo jurídico, o jogo foi confirmado no maior palco do futebol carioca. A bola rola às 11h (de Brasília). Rio - Após a Justiça aceitar o recurso apresentado pelo Vasco para disputar a partida contra o Atlético-MG, no domingo, pela 20ª rodada do Brasileirão, no Maracanã, o Cruz-Maltino abriu a venda dos ingressos. Há promoção para as diferentes categorias de sócios e entradas a partir de R$ 80 (nos setores Sul e Norte) para o público geral.Para os sócios-torcedores, o Vasco liberou a comercialização dos ingressos a partir das 19h20 (de Brasília), desta quinta-feira (17). Já o público geral e os visitantes só poderão adquirir suas entradas na sexta, às 10h. O site usado para as vendas é o sociogigante.com/ingressos Vasco e Atlético-MG se enfrentam, no próximo domingo (20) em duelo válido pela 20ª rodada do Brasileirão. Sem poder utilizar São Januário, o Cruz-Maltino solicitou que pudesse mandar sua partida no Maracanã, o que foi negado pelos administradores do estádio. Após uma batalha no campo jurídico, o jogo foi confirmado no maior palco do futebol carioca. A bola rola às 11h (de Brasília).

VEJA AS INFORMAÇÕES PUBLICADAS PELO VASCO

PLANORES E VALORES POR SETOR

Setor Sul

Estatutário – R$40,00

Dinamite Eterno – Check in

Colina Mais – Check in

Caldeirão Mais – Check in

Colina – R$24,00

Caldeirão – R$24,00

Gigante – R$20,00

Gigante – R$24,00

Gigante – R$28,00

Gigante – R$32,00

Norte a Sul – R$40,00

Camisas Negras – R$56,00



Setor Leste Superior

Estatutário – R$55,00

Dinamite Eterno – Check in

Colina Mais – Check in

Caldeirão Mais – Check in

Colina – R$33,00

Caldeirão – R$33,00

Gigante – R$27,50

Gigante – R$33,00

Gigante – R$38,50

Gigante – R$44,00

Norte a Sul – R$55,00

Camisas Negras – R$77,00



Setor Leste Inferior

Estatutário – R$65,00

Dinamite Eterno – Check in

Colina Mais – Check in

Caldeirão Mais – Check in

Colina – R$39,00

Caldeirão – R$39,00

Gigante – R$32,50

Gigante – R$39,00

Gigante – R$45,50

Gigante – R$52,00

Norte a Sul – R$65,00

Camisas Negras – R$91,00

Setor Oeste

Estatutário – R$65,00

Dinamite Eterno – Check in

Colina Mais – Check in

Caldeirão Mais – Check in

Colina – R$39,00

Caldeirão – R$39,00

Gigante – R$32,50

Gigante – R$39,00

Gigante – R$45,50

Gigante – R$52,00

Norte a Sul – R$65,00

Camisas Negras – R$91,00

Setor Maracanã Mais



Todos os planos Sócio Gigante – R$200,00*



*Desconto dos planos e seus respectivos convidados não se aplicam no setor Maracanã Mais por se tratar de uma área de hospitalidade.

Dos valores (INTEIRA)

SETOR SUL – R$80,00

SETOR LESTE INFERIOR – R$130,00

SETOR LESTE SUPERIOR – R$110,00*

SETOR OESTE – R$130,00

MARACANÃ MAIS – R$325,00

SETOR NORTE F (VASCO) – R$80,00*

SETOR NORTE E (ATLÉTICO MG) – R$80,00



*Serão liberados de acordo com a demanda.

DATA E HORÁRIO DAS ONDAS DE COMPRA

1ª Onda de compra – Estatutários, Estatutários + ST e Dinamite Eterno – 17/08 às 19h20

2ª Onda de compra – Colina Mais, Sócio Colaborador e Gigante – 17/08 às 19h50

3ª Onda de compra – Caldeirão Mais e Gigante – 17/08 às 20h20

4ª Onda de compra – Colina e Gigante – 17/08 às 20h50

5ª Onda de compra – Caldeirão, Norte a Sul e Gigante – 17/08 às 21h20

6ª Onda de compra – Camisas Negras e Almirantinho – 17/08 às 21h50

7ª Onda de compra – Público Geral e Visitante – 18/08 às 10h

PONTOS DE VENDA/RETIRADA DE INGRESSOS



São Januário – Bilheteria 05

Dia 18/08/2023 – Horário das 10h às 17h



Dia 19/08/2023 – Horário das 10h às 17h



Dia 20/08/2023 – Horário das 08h até 11h





São Januário – Bilheteria 11 (Gratuidade)

Dia 18/08/2023 – Horário das 10h às 17h



Dia 19/08/2023 – Horário das 10h às 17h





Maracanã – Bilheteria 1

Dia 20/08/2023 – Horário das 08h até o final do primeiro tempo.





Maracanã – Bilheteria 2

Dia 18/08/2023 – Horário das 10h às 17h



Dia 20/08/2023 – Horário das 08h até o final do primeiro tempo.





Lojas Gigante da Colina

Gigante da Colina – Loja Audi Shopping



Rua Aurélio Figueiredo 42, Loja RIS Campo Grande RJ CEP 23052-000



Dia 18/08/2023 – Horário das 12h às 19h



Dia 19/08/2023 – Horário das 12h às 19h





Gigante da Colina – Centro RJ

Rua do Ouvidor, nº 126, Centro, Rio de Janeiro/RJ



Dia 18/08/2023 – Horário das 12h às 19h



Dia 19/08/2023 – Horário das 12h às 15h





Gigante da Colina – Bangu

Rua Fonseca, 240 – Loja 116, Bairro Bangu, Rio de Janeiro/RJ, CEP 21820-959



Dia 18/08/2023 – Horário das 12h às 19h



Dia 19/08/2023 – Horário das 12h às 19h



Gigante da Colina – Metropolitano

Avenida Embaixador Abelardo Bueno Nº 1111, BL 1, SALA 412 Barra da Tijuca



Dia 18/08/2023 – Horário das 12h às 19h



Dia 19/08/2023 – Horário das 12h às 19h





Gigante da Colina – Pedreira Nova Iguaçu

Av. Abílio Augusto Távora, 1111 – Luz, Nova Iguaçu – RJ, P2, 4056



Dia 18/08/2023 – Horário das 12h às 19h



Dia 19/08/2023 – Horário das 12h às 19h





Gigante da Colina – Barra Shopping



Avenida das Américas, nº 16511, Sala 211, Recreio do Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ CEP: 22.790-703



Dia 18/08/2023 – Horário das 12h às 19h



Dia 19/08/2023 – Horário das 12h às 19h





Gigante da Colina – Loja Madureira

Estrada do Portela, 222 3º piso 347B



Dia 18/08/2023 – Horário das 12h às 19h



Dia 19/08/2023 – Horário das 12h às 19h





Gigante da Colina – Jacarepaguá

Estrada de Jacarepaguá, 6069, Anil CEP: 22.753-033



Dia 18/08/2023 – Horário das 12h às 19h



Dia 19/08/2023 – Horário das 12h às 19h





Gigante da Colina – Copacabana

Rua Figueiredo de Magalhães 286 Loja C – Copacabana



Dia 18/08/2023 – Horário das 12h às 19h



Dia 19/08/2023 – Horário das 12h às 19h





Gigante da Colina – Shopping Boulevard

Rua Barão de São Francisco, 236 Loja 69 Andaraí – RJ



Dia 18/08/2023 – Horário das 12h às 19h



Dia 19/08/2023 – Horário das 12h às 19h





Gigante da Colina – Nova Top Shopping

Av. Gov. Roberto Silveira, 540 – Loja 360 – Centro, Nova Iguaçu – RJ, 26285-060



Dia 18/08/2023 – Horário das 12h às 19h



Dia 19/08/2023 – Horário das 12h às 19h





Gigante da Colina – Aerotown

Av. Ayrton Senna 2541 BLC A1Loj 110 BLCA1 Loja 111 CEP: 22.775-002



Dia 18/08/2023 – Horário das 12h às 19h



Dia 19/08/2023 – Horário das 12h às 19h





Gigante da Colina – Jardim Guadalupe

Av. Brasil 22155 – Guadalupe – RJ



Dia 18/08/2023 – Horário das 12h às 19h



Dia 19/08/2023 – Horário das 12h às 19h





Gigante da Colina – Recreio Shopping

Avenida das Américas, nº 19019, Loja 111H – Recreio Shopping



Dia 18/08/2023 – Horário das 12h às 19h



Dia 19/08/2023 – Horário das 12h às 19h

SOBRE A RETIRADA



PARA RETIRADA DOS INGRESSOS, O TITULAR DA COMPRA (DONO DO LOGIN) DEVERÁ APRESENTAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS:



- Voucher gerado no momento da compra, preenchido, impresso e assinado;

- Documento original com foto ou xerox autenticada e

- Comprovante de meia-entrada (se houver compra de meia-entrada).

- Caso um mesmo voucher contenha mais de um ingresso, o titular da compra (DONO DO LOGIN) deverá fazer a retirada de todos os ingressos contido no voucher no mesmo momento e será obrigatório levar todos os documentos citados acima.



Em casos de meia-entrada, será obrigatório apresentar o(s) comprovante(s) de meia(s).



NÃO HAVERÁ RETIRADA POR TERCEIROS, SOMENTE O TITULAR DA COMPRA (DONO DO LOGIN) PODERÁ REALIZAR A RETIRADA DOS INGRESSOS.