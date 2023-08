Problemas dentro e fora de campo prejudicam Vasco no primeiro turno

Rio - O Vasco passou por dificuldades dentro e fora dos gramados durante o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. A falta de confiança aliada a falta de resultados do técnico Maurício Barbieri, a demora para encontrar um substituto e reforços, além da crise política entre a parte associativa e a SAF, prejudicaram o clube na primeira metade da competição.

No primeiro turno, o Vasco somou 13 pontos em 18 jogos disputados. O Cruz-Maltino teve um jogo adiado, contra o América-MG, válido pela 15ª rodada. Atualmente o time mineiro é o lanterna e está três pontos atrás dos cariocas. Ou seja, na atual configuração do campeonato, é um confronto direto para o Gigante da Colina, que poderia ver a luz no fim do túnel mais perto em caso de vitória.

Nos 18 jogos disputados, o Vasco marcou 14 e sofreu 29, sendo dono do pior ataque e da quarta pior defesa do Brasileirão. O Vasco demitiu Mauricio Barbieri em junho e levou mais de um mês para conseguir um substituto. Após a chegada de Ramon Díaz, o clube também buscou reforços e voltou a pontuar nos últimos dois jogos do primeiro turno, somando quatro de seis pontos possíveis.

Um dos motivos para o Vasco ir tão mal foi o desempenho em casa. Além da dificuldade do time, o clube ainda foi punido pelo STJD após incidentes em São Januário e jogou quatro partidas sem público. Mesmo após cumprir a punição, o Cruz-Maltino segue jogando sem público por determinação da Justiça do Rio. O Vasco foi o segundo pior mandante, com duas vitórias, um empate e seis derrotas em nove jogos.

Já fora de casa, o desempenho do Vasco foi semelhante. Em nove jogos, venceu uma, empatou três e perdeu cinco, tendo conquistado seis pontos como visitante (um a menos do que como mandante). O desempenho longe da torcida é semelhante de clubes que disputam o G-6, como Fluminense e Athletico-PR, que somaram apenas um ponto a mais.

Ramon Díaz ainda tem muito para ajustar, mas o Vasco já começa a ganhar uma cara nova. Um dos reforços do time na última janela, o centroavante Pablo Vegetti chegou marcando e sendo decisivo nos últimos dois jogos. Além dele, o Gigante da Colina também contratou o volante Medel, os meias Praxedes e Payet, e os atacantes Rossi e Sebastian Ferreira, e agora vive esperança por uma reviravolta no segundo turno.