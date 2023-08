Câmara dos Vereadores do Rio repudia decisão que veta torcida em São Januário

Rio - Na tarde desta quinta-feira (17), a Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou uma Moção de Repúdio à decisão que proíbe a presença de torcedores do Vasco em São Januário. A proposta foi apresentada pelo Vereador Pedro Duarte (NOVO) e teve assinatura de 26 parlamentares.



"Simbólico, mas necessário nessa mobilização. É absurdo que a torcida não possa usar seu próprio estádio. A pena do STJD já foi cumprida, acabou", escreveu o vereador.

O Vasco já cumpriu a punição por conta dos episódios de violência no dia 22 de junho, contra o Goiás, quando a equipe perdeu por 1 a 0 - na ocasião, explosivos foram arremessados no gramado da Colina Histórica, parte da estrutura foi danificada e diversas confusões aconteceram na arquibancada. O Gigante da Colina não contou com apoio dos fãs nas partidas contra Cuiabá, Cruzeiro, Athletico-PR e Grêmio.

— Pedro Duarte (@pedroduarterio) August 17, 2023

Algo que revoltou a comunidade do futebol foi um trecho do despacho sobre a interdição das arquibancadas da casa cruz-maltina. A decisão do juiz Marcello Rubioli cita os arredores de São Januário como algo prejudicial para realização das partidas no local.

"Para contextualizar a total falta de condições de operação do local, partindo da área externa à interna, vê-se que todo o complexo é cercado pela comunidade da barreira do Vasco, de onde houve comumente estampidos de disparos de armas de fogo oriundos do tráfico de drogas lá instalado o que gera clima de insegurança para chegar e sair do estádio. São ruas estreitas, sem área de escape, que sempre ficam lotadas de torcedores se embriagando antes de entrar no estádio", diz trecho.