Torcida do Vasco esgota ingressos para jogo de domingo no Maracanã

Em menos de 24 horas, a torcida do Vasco esgotou os ingressos para o reencontro com o time na partida de domingo, às 11h, no Maracanã , contra o Atlético-MG, pelo Brasileirão. Durante esta sexta-feira (18), vascaínos encararam longa fila em São Januário para conseguir garantir um lugar no estádio, mas nem todos conseguiram, diante da alta procura.