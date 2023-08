Vasco reencontra a torcida com ambiente diferente da última vez

contra o Atlético-MG, às 11h Foram quase dois meses de separação e o Vasco irá reencontrar a torcida no domingo (20), no Maracanã , em um ambiente diferente da última vez em que jogou com público. Se a situação no Brasileirão continua ruim, o clima de pressão e revolta nas partidas em casa de antes virou esperança por dias melhores.

duas vitórias, ambas em casa, em sete partidas.

Punido pelo STJD com quatro jogos sem público por causa da confusão na derrota por 1 a 0 para o Goiás , em São Januário no dia 22 de junho, o Vasco seguiu com momentos conturbados desde então, com apenas

Mas com a chegada do técnico Ramón Díaz e de contratações que deram uma nova cara, o time apresentou evolução nas últimas rodadas do Brasileirão e finalmente venceu a primeira em São Januário (1 a 0 sobre o Grêmio).



Aquele desespero de antes virou confiança em dias melhores, e ganhou ainda mais força entre os torcedores com o acerto com o francês Dimitri Payet, encerrando longa busca por um camisa 10. E assim, o clima hostil ao time nas últimas partidas em São Januário dá lugar ao de apoio que o Vasco receberá num Maracanã lotado.



Os ingressos esgotaram em menos de 24 horas e os vascaínos prometem grande festa, além de ajudar o time a vencer e se aproximar de sair da zona de rebaixamento. Nesta rodada ainda não será possível deixar o Z-4, mas um resultado positivo no reencontro com a torcida pode ser a fagulha que falta para a reação.