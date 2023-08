Payet é apresentado pelo Vasco no Maracanã; confira

Rio - Principal contratação do Vasco em 2023, o meia francês Dimitri Payet chegou ao Rio de Janeiro na madrugada da última quarta-feira e foi apresentado ao torcedor neste domingo (20), no Maracanã, antes da partida contra o Atlético-MG.

A apresentação estava prevista para iniciar às 9h30 (de Brasília), mas acabou atrasando por cerca de trinta minutos. Por volta de 10h, o jogador entrou no gramado e foi recebido com bastante festa pelos Cruz-Maltinos presentes no estádio. O atleta deu uma volta olímpica pelo gramado e acenou para a torcida. Veja o vídeo:

Na sequência, o francês recebeu a camisa 10 das mãos de Valentina, neta do ídolo vascaíno Roberto Dinamite. Confira: