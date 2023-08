Vídeo: atletas do Vasco parabenizam o clube pelo aniversário de 125 anos

Rio - O Vasco completa, nesta segunda-feira (21), 125 anos de história. Nas redes sociais, o clube publicou uma homenagem que contou com a participação de grande parte do elenco, que passam desde os mais antigos no grupo como os crias da base Gabriel Pec, Alex Teixeira e Figueiredo, até os recém-chegados Vegetti e Payet, parabenizando o Cruz-Maltino pela data marcante. Confira:

PARABÉNS, VASCÃO!



Um recado especial daqueles que vestem a camisa do Gigante da Colina!#Vasco125Anos#VascoDaGama pic.twitter.com/zvRvO3nNEl — Vasco da Gama (@VascodaGama) August 21, 2023

Em outra publicação, foi pedido aos atletas que falassem sobre o que é o Vasco para cada um deles. O vídeo rendeu belos depoimentos. Veja:

O clube preparou alguns eventos para esta segunda a fim de celebrar o aniversário de 125 anos da instituição. Pela manhã foi realizada uma Missa de Ação de Graças na sede de São Januário. Às 19h (de Brasília) será feita uma Sessão Solene para na Sede Náutica da Lagoa.