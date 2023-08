Em baixa com Ramón Díaz, Alex Teixeira vê melhora do Vasco do banco de reservas

Rio - Principal reforço do Vasco no ano passado, Alex Teixeira viveu altos e baixos na sua segunda passagem pelo clube carioca. Atualmente, o atacante, de 33 anos, tem ficado apenas como opção no banco de reservas, e não foi utilizado nenhuma vez pelo técnico Ramón Díaz. Sem o jogador, o Cruz-Maltino vem evoluindo na temporada.

Ramón Díaz comandou o Vasco em cinco partidas. Foram duas vitórias, um empate e duas derrotas. Em todas, Alex Teixeira ficou no banco. A última vez que o atacante entrou em campo foi na derrota para o Cruzeiro, em São Januário, que aconteceu no dia 8 de julho.

Alex Teixeira, de 33 anos, tem contrato com o Vasco até o fim do ano. Em 2023, o jogador entrou em campo em 27 jogos, fez três gols e deu seis assistências.