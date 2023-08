Saiba motivos que explicam a melhora do Vasco no Campeonato Brasileiro

Rio - O Vasco apresentou uma melhora no desempenho dentro de campo, o que acarretou em resultados positivos nos últimos jogos que disputou. O Cruz-Maltino engatou uma sequência de três partidas seguidas sem perder no Brasileirão 2023 pela primeira vez e conquistou sete dos nove pontos possíveis no período. Por isso, abaixo, o jornal O Dia mostra motivos que ajudam a entender esse crescimento do Gigante da Colina na temporada.

O primeiro ponto que vale destaque é a chegada da comissão técnica de Ramón Díaz. Além do trabalho que tem sido implantado, os profissionais também tem ajudado na mentalidade do grupo.

Em um vídeo de bastidores divulgado pela Vasco TV após a vitória sobre o Grêmio por 1 a 0, que aconteceu no dia 6 de agosto, foi possível ver a preleção do auxiliar Emiliano Díaz . Minutos antes do time entrar em campo, ele elogiou o trabalho do grupo, disse que as desculpas já tinham acabado e lembrou dos esforços dos familiares dos jogadores para que cada um deles pudessem estar num clube grande.

"Então, temos que nos fazer ser respeitados, garotos. Hoje, eles têm que sofrer de verdade, porque esta semana nos preparamos, nos preparamos incrivelmente, e cada um de vocês sabe o que precisa ser feito. Mas agora sintam. Agora sintam ao rezar. Na estrada que eu caminho, tenho que sentir que vou ganhar, porque eu sou ganhador. E, se estou num clube grande, é porque mereço. Mas sintam... E hoje acabaram as desculpas. Depende exclusivamente de nós. Eles vão entender que somos grandes", disse Emiliano, em uma parte do discurso.

Serginho comemora gol marcado na vitória do Vasco sobre o Atlético-MG Daniel RAMALHO/VASCO

Outro ponto que vale menção é a chegada de reforços da segunda janela, especialmente de quatro nomes: Medel, que é volante, mas tem desempenhado muito bem a função de zagueiro; Praxedes e Paulinho, jogadores que renovaram e trouxeram qualidade ao setor de meio-campo do Vasco; e Vegetti, centroavante que já disputou três jogos e participou diretamente de todos os gols marcados pelo time no período.

Por fim, é preciso destacar o encaixe que veio com todo esse cenário. Além das contratações e do aspecto mental renovado, o time tem funcionado coletivamente bem. Os reforços e os jogadores que já estavam no elenco estão entrosados, o que faz subir o nível da equipe como um todo. Não por acaso, nenhum jogador teve uma atuação ruim na vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0, no último domingo.

Em tempo: com o objetivo de seguir pontuando no Brasileirão, o Vasco volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. A partida é válida pela 21ª rodada do campeonato.