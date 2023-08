Presidente da Ferj critica decisão da Justiça e cobra liberação de São Januário

Rio - O Vasco ganhou mais um aliado na luta para reabrir os portões de São Januário. Na comemoração dos 125 anos do clube, nesta última segunda-feira (21), na sede Náutica, o presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro fez duras críticas sobre a decisão judicial que impede do Cruz-Maltino mandar partidas com torcida no próprio estádio.

"Somos o elo catalisador e agregador de todas as instituições que têm o poder, dentro da sua competência, de contribuir para a liberação do estádio. O Vasco já fez uma planilha, um relatório, nós subscrevemos esse relatório, está excelente. Nós entendemos que, convergindo para aquilo que todos propuseram, eu não vejo motivo para manutenção da interdição de São Januário", disse Rubens Lopes ao "ge".

O Vasco foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com quatro jogos com os portões fechados por causa dos incidentes após a derrota diante do Goiás, no dia 22 de junho. O Cruz-Maltino cumpriu a pena, mas o estádio permanece interditado para o público por conta de uma decisão da Justiça do Rio de Janeiro, que alega falta de segurança.



No último domingo (20), o Vasco mandou a partida contra o Atlético-MG no Maracanã após conseguir uma liminar na Justiça. Inicialmente, a dupla Flamengo e Fluminense, responsáveis pela administração do estádio, vetou por conta das condições do gramado. O jogo aconteceu sob forte chuva e o campo ficou castigado. O Maracanã ficará fechado por tempo indeterminado após o dia 26 para reparo do piso.

Em meio a isso, o Vasco tenta uma reaproximação dos órgãos competentes para conseguir a liberação do público em São Januário junto à Justiça e ao Ministério Público. O clube já apresentou os laudos de segurança necessários para provar que o local está apto para receber público novamente.

Após vencer o Atlético-MG, o Vasco volta a campo no próximo domingo (27), às 18h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino atualmente ocupa a 18ª colocação com 16 pontos e tenta sair da zona de rebaixamento.