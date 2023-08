Vasco x Atlético-MG: veja quanto o Cruz-Maltino lucrou com o jogo no Maracanã

Rio - O Vasco lucrou R$ 1.033.050,74 na vitória sobre o Atlético-MG por 1 a 0, no último domingo, no Maracanã. Apesar disso, a receita total gerada pelo jogo foi três vezes maior.

No total, estiverem presentes 53.540 pessoas no estádio pessoas. Essa público gerou uma receita de de R$ 3.034.502,00.

Já o valor total das despesas foi R$ 1.958.407,48. Isso somado a outras retenções gerou a receita líquida de R$ 1.033.050,74, já mostrada no primeiro parágrafo.

AGENDA DO VASCO

Depois da vitória sobre o Galo, o Cruz-Maltino volta as atenções para a 21ª rodada do Brasileirão. O Gigante da Colina volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque.