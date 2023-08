Gabriel Dias tem lesão confirmada pelo Vasco e não tem previsão de retorno

Rio - O lateral-direito Gabriel Dias vai desfalcar o Vasco por tempo indeterminado. O jogador, de 29 anos, sofreu um estiramento no músculo posterior da coxa direita e não tem previsão para retornar aos gramados. A informação foi divulgada inicialmente pelo "Lance".

Gabriel Dias retornou aos gramados na vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, no último domingo (20), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador não atuava há mais de um ano, quando sofreu uma grave lesão no joelho.

O lateral ficou em campo por cerca de dez minutos, quando sofreu a lesão muscular. Gabriel Dias tentou continuar em campo, mas não aguentou a dor e pediu substituição. Ele deixou o campo chorando e a sua situação comoveu o vestiário do Vasco.

Com a vitória sobre o Atlético-MG, o Vasco chegou aos 16 pontos e subiu para o 18º lugar, ficando somente cinco atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento. O Cruz-Maltino volta a campo no próximo domingo (27), às 18h30 (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão.